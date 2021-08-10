«Бенфика» — «Спартак»: прогноз Артура Петросьяна на игру квалификации ЛЧ 10 августа

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов сезона-2021/2022 «Бенфика» — «Спартак».



Ставка: индивидуальный тотал «Бенфики» больше 4.5 ударов в створ за 1.60.



«Сложно в здравом уме сейчас ставить на «Спартак». Даже не на победу красно-белых, а на хотя бы достойную игру. То посмешище, в которое превратили клуб, естественно, влияет и на команду, и крайне маловероятно, что в сложившихся обстоятельствах она способна на чудеса.



«Бенфика» выглядела командой другого уровня в Москве, забила два, а могла четыре или даже больше при желании. На выходных лиссабонцы играли полурезервным составом, так что Жорже Жезуш делает ставку на вторник, несмотря на результат первого матча.



Думаю, что игра будет проходить в примерно таком же ключе, где португальцы, играя на 50-60 процентов своих возможностей, снова добьются уверенной победы», — сказал Петросьян.