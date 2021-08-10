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«Бенфика» – «Спартак»: беспроигрышная ставка 1000 рублей к матчу Лиги чемпионов

«Бенфика» – «Спартак»: беспроигрышная ставка 1000 рублей к матчу Лиги чемпионов
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Сегодня, 5 августа, в 19:00 по московскому времени начнётся матч 3-го отборочного раунда Лиги конференций «Сочи» — «Партизан». У вас есть шанс получить беспроигрышное пари 1000 рублей от букмекерской компании «Фонбет» для новых игроков!

Чтобы получить бонус, нужно выполнить 3 простых шага.

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— Получи беспроигрышное пари 1000 рублей к матчу «Бенфика» – «Спартак».

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