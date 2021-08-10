«Монако» — «Спарта»: результат матча, какой счёт, кто победил, как сыграл Головин

В ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА «Монако» встречался с пражской «Спартой». Игра прошла на стадионе «Луи II» в Фонвьей и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.
Российский полузащитник монегасков Александр Головин появился в стартовом составе, забил гол и был заменён на 60-й минуте.
На 50-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Монако» Желсон Мартинш. Через 6 минут преимущество монегасков упрочил Головин. На 78-й минуте полузащитник «Спарты» Давид Карлссон сократил отставание. На 81-й минуте хавбек «Монако» Софьян Диоп установил итоговый счёт.
Ставки на победу «Монако» принимались с коэффициентом 1.35: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1350 рублей. Ничья оценивалась в 5.60, успех «Спарты» — в 11.60.
Тотал больше 2.5 гола шёл за 1.51, тотал больше 3.5 гола — за 2.40, обе забьют — за 1.84. На победу монегасков с форой (-1.5) давали 1.89, на точный счёт 3:1 — 9.60.
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