«Бенфика» — «Спартак»: результат матча 10 августа, как сыграли, какой счёт, кто победил

В ответной встрече 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Бенфика» обыграла «Спартак». Встреча проходила на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне и завершилась со счётом 2:0.
На 57-й минуте Рафа Силва протащил лиссабонскую атаку в штрафную, далее отыграл чуть правее на Диогу Гонсалвеша, тот вернул мяч Рафе, удар которого спартаковцы заблокировали, но отскок получился прямо на ногу Мариу — и он уже поразил цель. В компенсированное время Роман Яремчук нанёс удар из пределов штрафной, мяч после рикошетов от Георгия Джикии и Самуэля Жиго влетел в ворота.
Ставки на победу «Бенфики» принимались с коэффициентом 1.48: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1480 рублей. На ничью давали 5.10, на успех «Спартака» — 8.00.
Тотал меньше 2.5 гола шёл за 2.25, «обе забьют — нет» за 2.20. На победу «Бенфики» с форой (-1.5) давали 2.24, на точный счёт 2:0 — 7.30.
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