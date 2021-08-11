«Челси» — «Вильярреал»: прогноз Константина Генича на матч за Суперкубок УЕФА

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч за Суперкубок Европы «Челси» — «Вильярреал».



Ставка: победа «Челси» в основное время за 1.82.



«У нас европейский футбол. Как правило, матч за Суперкубок Европы открывает сезон. Сыграет победитель Лиги чемпионов против победителя Лиги Европы. «Челси» против «Вильярреала» в Белфасте.



Все мы отлично помним, как развивался финал Лиги чемпионов, как «Челси» одолел «Манчестер Сити». Помним, как развивался финал Лиги Европы, ту серию пенальти, когда даже вратари пошли бить.

В итоге «Вильярреал» выиграл свой первый трофей, что и неудивительно, ведь именно Унаи Эмери — тренер «Вильярреала».



Чего можно ждать от этой игры? «Челси» и «Вильярреал» официальные матчи еще не проводили, только товарищеские. Вряд ли по ним можно делать какие-то выводы и проводить анализ. Можно лишь подмечать какие-то детали и нюансы.



Согласитесь, да, испанская команда хорошо владеет мячом, крепко и уверенно стоит на ногах, но «Челси» есть «Челси». Если «Челси» будет образца весны 2021 года и Тухель хорошо подготовит свою команду, то, на мой взгляд, именно «Челси» будет фаворитом.



«Челси» играет практически дома, в Белфасте. Это Северная Ирландия, но все же такой же британский остров. Не знаю, будет ли это иметь какое-то преимущество и бонус для «Челси»? Не знаю.



Мне кажется, что «Челси» просто сильнее. Понятно, что многие из футболистов играли и на Евро, и выступали на Олимпиаде.

У «Вильярреала» также ряд игроков были и на Евро, и на Олимпиаде, поэтому в примерном равенстве находятся команды.



Исходя не из того, что я видел и анализировал по товарищеским матчам, а исходя из того, что было по весне, — «Челси» все же крепче, чем «Вильярреал». Я, пожалуй, соглашусь с букмекерами и дам прогноз на чистую победу «Челси» в основное время за 1,82. Верю в то, что Тимо Вернер, Маунт и другие ребята хорошо готовы к этому матчу и принесут «Челси» еще один трофей», — сказал Генич.