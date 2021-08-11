«Челси» — «Вильярреал»: ставка Романа Павлюченко на игру за Суперкубок УЕФА

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко сделал прогноз на матч Суперкубка УЕФА «Челси» — «Вильярреал».
Ставка: победа «Челси» за 1.82.
«Футболисты «Челси» отлично провели межсезонные сборы и не проиграли ни в одном контрольном поединке. Чего нельзя сказать о сопернике, который не выиграл ни разу в товарищеских матчах. К тому же, синие усилились в атакующей линии и намерены громко выступить в Европе и на внутренней арене и в этом сезоне.
Команда отлично бежит в атаку и играет так, словно и не было паузы в европейском клубном футболе. Нравится работа флангов и подключения игроков обороны в завершающей фазе, а также способность футболистов компактно защищаться и быстро переходить центр поля.
«Вильярреал» довольно посредственно провел сборы и в команде, на мой взгляд, нет нужной мотивации и сил, чтобы победить в Суперкубке. Не думаю, что у них хватит топлива на всю дистанцию поединка. Если лондонский клуб включит серьЁзный темп, то «желтая субмарина» может пойти ко дну уже в первом тайме.
Я считаю, что «Челси» на голову сильнее в этот отрезок времени, без особого труда переиграет своих оппонентов и начнет сезон с очередного трофея», — сказал Павлюченко.
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