«Челси» – «Вильярреал»: прогноз Артура Петросьяна на матч за Суперкубок УЕФА в Белфасте

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч за Суперкубок Европы «Челси» — «Вильярреал».
Ставка: «Вильярреал» не проиграет за 2.05.
«Челси» — «Вильярреал». Мне кажется, что определяющим фактором может стать то, что сразу 8 человек из состава «Челси», сборники, пока не провели ни одного официального матча в этом сезоне. Во всех предсезонных встречах «Челси» играл экспериментальными составами. Наверняка это повлияет на силу «синих» конкретно в этом матч. А особенно еще и то, что через три дня старт АПЛ. Еще вопрос, какая из игр для «Челси» важнее.
Что касается «Вильярреала», то Эмери построит игру, как против «Манчестер Юнайтед». Будет действовать от соперника и пытаться подлавливать его на ошибках. Зачастую у «Вильярреала» это получается, а вообще, испанский клуб не проигрывает уже 15 матчей подряд на европейской арене.
Пусть «Челси» здесь и явный фаворит, но я предположу, что в основное время «Вильярреал» не проиграет. Коэффициент на это событие выше двойки. У испанцев есть шансы как минимум не проиграть.
Понятно, что «Челси» стал еще мощнее в этом сезоне. Вполне вероятно, что команда Тухеля поборется с «Манчестер Сити» за победу в АПЛ, но в данный конкретный момент не думаю, что команда будет мощно смотреться.
Вторая ставка — это «Вильярреал» в первом тайме по угловым с форой (+1,5). Мне кажется, что контратаки «Вильярреала», которые обязательно будут, и не лучшее взаимодействие игроков «Челси» после потери мяча будут играть на то, что у «Вильярреала» станет больше шансов зарабатывать угловые.
Кроме того, думаю, что испанцы будут грамотно обороняться, чтобы не лучшим образом организованный соперник не зарабатывал свои баллы. Так что мои два варианта такие: Х2 и «Вильярреал» в первом тайме по угловым с форой (+1,5)», — сказал Петросьян.
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