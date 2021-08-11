«Челси» — «Вильярреал»: прогноз Егора Титова на игру за Суперкубок Европы

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Челси» — «Вильярреал» в Суперкубке Европы-2021.



Ставка: победа «Челси» с форой (-1) за 2.31.



«Суперкубок Европы. Теперь европейский сезон начинается уже по-настоящему. Совсем скоро стартуют ключевые чемпионаты. «Вильярреал», вырвавший трофей Лиги Европы у «Манчестер Юнайтед», снова сыграет в решающем матче против английского клуба. Теперь это будет «Челси», победивший в финале Лиги чемпионов «Манчестер Сити». Интересно, что обе команды в своих финалах не считались фаворитами. Сейчас же «Челси» идёт явным фаворитом.



«Вильярреал» за межсезонье свой состав, пожалуй, укрепил, ушли только ветераны команды, которые и так играли немного. Тот же Карлос Бакка. А укрепили команду свежими исполнителями, центр обороны в особенности. Все-таки Альбиоль не молодеет. А на Пау Торрес есть много покупателей. Удалось удержать пока Торреса и Морено. Все-таки только в Англии готовы сейчас выкладывать огромные деньги, ну и «ПСЖ». Испанских грандов отпугивает ценник. Думаю, в этом сезоне «Вильярреал» может пошуметь, учитывая проблемы грандов.



«Челси» никого толком не приобрел. Но вернулись многие сильные футболисты из аренд. Возможно, кто-то сможет доказать свою нужно Тухелю. Да и так состав «Челси» очень мощный, команда хочет побороться за чемпионство. Будет к этому стремиться.



Я здесь все-таки ставлю на «Челси». Он гораздо интереснее выглядит в обороне, чем тот же «МЮ», мало пропускает. И атаке «Вильярреала» сложно будет пробиться. Сами же лондонцы на мастерстве будут создавать моменты. Там есть и Хавертц, и Зиеш, и Вернер. Со скамейки может выйти усиление. Поэтому ставлю на «Челси» с форой (-1)», — сказал Титов.