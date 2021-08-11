«Челси» — «Вильярреал»: прогноз Александра Вишневского на встречу за Суперкубок УЕФА

Спортивный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч за Суперкубок Европы «Челси» — «Вильярреал».



Ставка: «Челси» не проиграет и ТБ 1.5 за 1.67.



«В Белфасте, в среду вечером, пройдет матч за Суперкубок Европы между «Челси» и «Вильярреалом». Обслуживать этот матч будет наш арбитр Сергей Карасев. Рок-судья. Пожелаем ему отработать этот матч также топово, как и три встречи на Евро-2020.



Что касается прогнозов. Как изменились составы победителя Лиги чемпионов и Лиги Европы за это лето? У «Вильярреала» состав практически не изменился. Ушел колумбиец Бакка, уже возрастной футболист. На его место был куплен нападающий «Реймса» Дия, который в прошлом сезоне забил 17 мячей. Наверное, это вполне равноценная замена, так что «Вильярреал» не стал слабее.



Самое главное для «Вильярреала» — это то, что удалось сохранить своего главного нападающего Жерара Морено, которого пытался купить «Челси», но не успел. Команда Романа Абрамовича находится пока еще на важной стадии подготовки каких-то покупок, но пока «Челси» еще не успел потратить свои сбережения, поэтому состав такой же.



Единственное, что смущает, так это то, что многие из основных игроков «Челси» играли в полуфинале и в финале чемпионата Европы по футболу. Они еще не успели набрать форму, по крайне мере они еще не провели ни одного официального матча.



При этом «Челси» очень неплохо смотрелся в предсезонных матчах при экспериментальном составе. Ни одной игры не проиграли. В каждой забивали не менее трех голов и в каждой пропускали. Отмечу высокую результативность, и при этом они играли с топ-соперниками. Был матч с «Арсеналом», с «Тоттенхэмом».



Что касается «Вильярреала», то в распоряжение Унаи Эмери основные игроки прибыли гораздо раньше. Сборников в составе «Вильярреала» не так уж и много, но смущает то, что этим летом «Вильярреал» почти никого не обыгрывает. Результаты предсезонных матчей у «подводников» просто отвратительные.



Во всех матчах мы видим огромное количество голов, очень высокую результативность у обеих команд. При этом «Челси» стоит признать фаворитом матча, так как всё же более высокий класс игроков. В этой игре можно поставить на то, что «Челси» не проиграет при тотале матча больше 1,5 мяча. Ставка обе забьют играет почти во всех матчах с участием этих команд. У «Челси» она играла во всех встречах, а у «Вильярреала» во всех матчах, кроме одного против «Леванте» (0:0).



Еще одна ставка с более высоким коэффициентом. Я рискну поставить на ничью, потому что ничьи в матчах за Суперкубок случаются очень часто. Пять из последних шести встреч завершились вничью. За последние 6 лет в основное время сумел выиграть только мадридский «Реал».



В ситуации, когда ничья не такая уж и катастрофа и трофей не такой уж и важный, футболисты не особенно-то и рвут и мечут. Статистически вероятность ничьей высокая. Когда на ничью коэффициент выше тройки, то почему бы не рискнуть и не поставить на ничью», — сказал Вишневский.