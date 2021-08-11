«Челси» – «Вильярреал»: прогноз Дениса Наливайко на игру Суперкубка Европы 11 августа

Спортивный комментатор на Setanta Sports и «Телеспорте», специалист по испанскому, итальянскому и английскому футболу Денис Наливайко дал прогноз на матч Суперкубка УЕФА «Челси» — «Вильярреал».
Ставка: обе забьют за 1.92.
«Челси» — «Вильярреал» – два тактических гика встречаются друг с другом – Томас Тухель и Унаи Эмери, но несмотря на действительно интересную афишу, все-таки игра за Суперкубок не такая зрелищная и интересная, как мы могли бы ожидать. Это вкатка в сезон, так или иначе. Это хоть трофей, но трофей не самый важный и самый престижный, что бы там ни говорили тренеры.
У «Челси» ещё не все вернулись из отпуска. В тройке центральных защитников будут играть Зума, Чалоба и Рюдигер. «Вильярреал» в четырёх из пяти матчей пропускал два мяча стабильно, но при всём при этом команда забивала. Мне кажется, что вполне логичной ставкой кажется – "! обе команды забьют". Будем смотреть Суперкубок и будем болеть за голы», — сказал Наливайко.
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