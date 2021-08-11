«Челси» — «Вильярреал»: ставка Александра Мостового на матч Суперкубка УЕФА

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч Суперкубка УЕФА «Челси» — «Вильярреал».



Ставка: ничья за 3.82.



«Челси» здорово выступил в турнире Премьер-Лиги, где сумел попасть в Топ-4. Такой результат столичные закрепили в Лиге чемпионов, где легко пробились через групповой этап, после чего разобрались с «Атлетико», «Порту» и мадридским «Реалом».



Финал главного клубного трофея в этом году не принёс голевой феерии, но принёс неожиданного победителя в лице представителя Лондона.



«Вильярреал» уж точно никто не ждал в финале Лиги Европы, где главным фаворитом считался «Манчестер Юнайтед». Однако у «жёлтой субмарины» оказались свои планы на этот турнир. Унаи Эмери и Ко легко преодолели групповой этап и без труда оставили за бортом первенства «Зальцбург», «Динамо» Киев и Загреб, после чего оставили не у дел представителей Англии – «Арсенал» и «Ман Юнайтед».



Обе команды сохранили боевой состав, сейчас сложно отдать кому-либо предпочтение. Небольшое преимущество будет на стороне Лондона, но талант испанцев по созданию сенсаций и успех в матчах с представителями АПЛ может отразиться на итоге противостояния.



Предполагаю, что основное время завершится вничью и вопрос с победителем будет закрыт в дополнительное время или в серии пенальти. Моя ставка – ничья», — сказал Мостовой.