«Челси» — «Вильярреал»: прогноз Ивана Млечного на игру Суперкубка УЕФА в Северной Ирландии

Известный рэп-исполнитель, баттл-МС, экс-футболист «Зоркого» Иван Млечный дал прогноз на матч Cуперкубка УЕФА «Челси» — «Вильярреал».



Ставка: «Челси» не проиграет и ТМ 2.5 за 2.08.



«Сразу хочется отметить, что, по сути, для лондонцев этот матч станет домашним. Всё-таки Северная Ирландия является частью Великобритании и, безусловно, болеть все на этом матче будут именно за «Челси». «Аристократы» сыграли четыре товарищеские встречи, все они были с английскими командами. Примечательно, что все матчи заканчивались с тоталом больше 2.5. Казалось бы, почему этот матч будет отличаться? Но давайте вспомним прошлый год. С приходом Тухеля лондонцы 90% своих матчей играли на тотал меньше 2.5. Большинство матчей в чемпионате были такими, практически все матчи Кубка Англии были такими, даже финал Лиги чемпионов был таким. Не стоит про это забывать. Пускай товарищеские матчи в это межсезонье и были верховыми, но если посмотреть на протоколы, большинство голов было забито после того, как от обеих команд следовала масса замен. Поэтому я не думаю, что Тухель как-то сильно поменял игровую схему и стиль своего коллектива.



У «Вильярреала» есть травмированные игроки. Команда не выиграла не одной товарищеской встречи, но всё же это команда Унаи Эмери, который может преподнести сюрпризы. Но, как мне кажется, все эти сюрпризы будут преподноситься вместе с игрой от обороны, поэтому нас, скорее всего, ожидает матч, который будет протекать по прошлогоднему Тухелевскому сценарию. Поэтому я, пожалуй, вспомню нашу прошлогоднюю схему и дам такой вердикт — «Челси» не проиграет и тотал меньше 2.5», — сказал Млечный.