«Челси» — «Вильярреал»: прогноз Эдуарда Мора на игру за Суперкубок Европы

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч «Челси» — «Вильярреал».
Ставка: победа «Челси» за 1.83.
«Суперкубок УЕФА — это очень престижный трофей. Конечно, он уступает по значимости Лиге чемпионов или Лиге Европы. Но всё же завоевать такой трофей в начале сезона мечтает любой клуб. Безусловно, и «Челси», и «Вильярреал» постараются сделать это. Я думаю, что игра будет боевая, то есть никто не будет убирать ноги, оправдывая тем, что все важные игры впереди. Такого не будет.
«Челси» не стал слабее — это однозначно. Команда хочет себя проявить в том числе и в чемпионате Англии. Думаю, она составит конкуренцию «Манчестер Сити» и «Юнайтед» в борьбе за чемпионство. Команда должна быть в хорошей форме, потому что сезон стартует уже в эти выходные. Потому и «Вильярреал» тоже должен быть к борьбе готов.
Но все дело в том, что «Челси» — команда более мастеровитая. Там гораздо сильнее исполнители. А «Вильярреал» сможет что-то противопоставить только тогда, когда у него будут оптимальные кондиции — как физические, так и тактические. Думаю, что конкретно в начале сезона «Вильярреал» не столь опасен, каким он будет в конце сезона или в середине.
Повторюсь, мастерство футболистов «Челси» выше, а мотивация будет огромной как у одной команды, так и у другой. В «Челси» переходит Лукаку, и с его приходом команда станет ещё сильнее. Именно такого сильного качественного центрального нападающего команде и не хватало.
Поэтому мой прогноз на этот матч — чистая победа «Челси», — сказал Мор.
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