«Челси» — «Вильярреал»: ставка Тимура Журавеля на игру за Суперкубок УЕФА 11 августа

Спортивный журналист, профессиональный комментатор Тимур Журавель дал прогноз на матч Суперкубка Европы «Челси» — «Вильярреал».



Ставка: победа «Челси» и ТМ 2.5 за 3.60.



«Мы должны делать прогноз на матч за Cуперкубок Европы между «Челси» и «Вильярреалом». Давайте вспомним наш прогноз на матч «Лестера» против «Манчестер Сити». Я там сразу сказал, что первый матч сезона — это очень мутная история. Но мы угадали, правильно зашли на эту игру и выиграли ставку. Давайте попробуем повторить то же самое в матче «Челси» — «Вильярреал».



Мне кажется, что в данном случае нужно отталкиваться от товарищеских встреч. Они и у «Челси», и у «Вильярреала» слишком результативные. Мне кажется, тут так не будет.



При этом стоит отметить, что класс «Челси» все же выше. Вообще, в английский сезон «Челси» вступает одним из фаворитов. Команда идет навырост. Тухель явно строит что-то интересное. Уже процентов

на 70 построил.



Я бы Челси» считал фаворитом, но это слишком банально, поэтому зашел бы с позиции голов. Стоит сыграть победу «Челси» через низ. Будет много тактики, много прикидки с нацеленностью на настоящие официальные игры. Через несколько дней стартует английский чемпионат.



Так что победа «Челси» через низ. Осторожная и правильная с учетом специфики этих команд ставка», — сказал Журавель.