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«Челси» — «Вильярреал»: беспроигрышная ставка 1000 рублей к матчу за Суперкубок Европы

«Челси» — «Вильярреал»: беспроигрышная ставка 1000 рублей к матчу за Суперкубок Европы
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Сегодня, 11 августа, в 22:00 по московскому времени начнётся матч за Суперкубок УЕФА «Челси» — «Вильярреал». У вас есть шанс получить беспроигрышное пари 1000 рублей от букмекерской компании «Фонбет» для новых игроков!

Забрать бонус очень легко, нужно выполнить 3 простых шага.

1. Зарегистрируйся с промокодом NEW.

2. Пройди полную идентификацию.

3.Получи беспроигрышное пари 1000 рублей к матчу «Челси» — «Вильярреал».

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