«Фонбет» перечислил 1.7 миллиона рублей в благотворительные фонды

Букмекерская компания «Фонбет» выделила 1.7 миллиона рублей трём благотворительным фондам в рамках программы «Ставка на добро».



Фонд «Родительский мост» из Санкт-Петербурга получил 80 тысяч рублей для организации летнего лагеря для приёмных детей и подростков «Путь героя».



736 тысяч рублей отправлены столичному благотворительному фонду «Дорога жизни». На эти средства будут организованы выезды бригады медиков в Смоленскую и Челябинскую области для медицинских консультаций для детей-сирот.



Ещё почти 900 тысяч получил фонд «Память поколений» из Москвы. Средства пойдут на помощь пожилым людям, проживающим в краевом государственном автономном учреждении социальной защиты «Камчатский специальный дом ветеранов» в Петропавловске-Камчатском.



Всего с апреля 2020 года «Фонбет» оказал фондам, социальным центрам и больницам помощь на сумму более чем 124 миллиона рублей. Подробности о деятельности компании в рамках «Ставки на добро» можно узнать на специальной странице.