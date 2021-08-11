«Фонбет» перечислил 1.7 миллиона рублей в благотворительные фонды

Букмекерская компания «Фонбет» выделила 1.7 миллиона рублей трём благотворительным фондам в рамках программы «Ставка на добро».
Фонд «Родительский мост» из Санкт-Петербурга получил 80 тысяч рублей для организации летнего лагеря для приёмных детей и подростков «Путь героя».
736 тысяч рублей отправлены столичному благотворительному фонду «Дорога жизни». На эти средства будут организованы выезды бригады медиков в Смоленскую и Челябинскую области для медицинских консультаций для детей-сирот.
Ещё почти 900 тысяч получил фонд «Память поколений» из Москвы. Средства пойдут на помощь пожилым людям, проживающим в краевом государственном автономном учреждении социальной защиты «Камчатский специальный дом ветеранов» в Петропавловске-Камчатском.
Всего с апреля 2020 года «Фонбет» оказал фондам, социальным центрам и больницам помощь на сумму более чем 124 миллиона рублей. Подробности о деятельности компании в рамках «Ставки на добро» можно узнать на специальной странице.
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