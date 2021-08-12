«Челси» — «Вильярреал»: результат матча, кто победил, как сыграли, какой счёт

В матче за Суперкубок УЕФА «Челси» встречался с «Вильярреалом». Игра прошла на стадионе «Уиндзор Парк» в Белфасте (Северная Ирландия) и завершилась победой «Челси» (1:1, 6:5 — по пенальти).



На 27-й минуте встречи полузащитник «Челси» Хаким Зиеш открыл счёт. Хавбек синих Кай Хаверц рванул на передачу к левому краю штрафной, откуда прострелил в центр, а Зиеш, оторвавшись от защитника, в касание переправил мяч в ворота.

На 73-й минуте форвард «Вильярреала» Жерар Морено сравнял счёт. У испанцев прошёл перехват у чужой штрафной, далее Морено отыгрался с Булайе Диа, получил удобный обратный пас пяткой и нанёс точный удар в угол ворот.

В серии пенальти сильнее оказался «Челси». Перед ней лондонцы произвели замену вратаря: Эдуард Менди покинул поле, вышел Кепа Аррисабалага.

Ставки на ничью в основное время принимались с коэффициентом 3.89: выигрыш с 1000 рублей составил бы 3.89. Успех «Челси» оценивался в 1.80, успех «Вильярреала» — в 5.78.

Тотал меньше 2.5 гола шёл за 1.93, «обе забьют» — за 2.01, гол в каждом тайме — за 1.75. На серию пенальти давали 6.00, на итоговый успех «Челси» — 1.40, на точный счёт 1:1 в основное время — 7.20.