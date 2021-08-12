«Рубин» – «Ракув»: прогноз Егора Титова на матч Лиги конференций

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Рубин» – «Ракув» в полуфинале квалификации Лиги конференций сезона-2021/2022.
Ставка: победа «Рубина» за 1.82.
«Рубин» после гостевой ничьей имеет хорошие шансы пройти польский клуб. Очень неплохой состав подобрался. Но меня немного удивил трансфер Макарова в «Динамо». Всё-таки россиянин, а у «Рубина» сейчас уже перебор легионеров. Возможно, конечно, Хвича покинет клуб, но пока этого не случилось. Да и лучше для результатов, чтобы он остался.
Но поляков нужно, конечно, проходить. Предпосылки есть. И хорошо для казанцев, что отменили правило выездного гола. Сейчас оно бы только мешало «Рубину». А надо выходить и побеждать, не думая о том, что, если пропустят, нужно обязательно забивать два мяча.
Не будет Деспотовича, но сейчас Игнатьев выглядит лучше, чем в прошлом сезоне. Возможно, начнёт наконец-то оправдывать авансы. Есть хорошая поддержка группы атакующих полузащитников. Всё-таки, на мой взгляд, класс «Рубина» выше, чем «Ракува». Поэтому ставлю на чистую победу. У Слуцкого хорошо получается руководить действиями своих игроков. Надеюсь, и здесь он не допустит ошибок, правильно выберет состав, найдёт правильный баланс», — сказал Титов.
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