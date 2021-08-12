«Партизан» – «Сочи»: прогноз Алексея Андронова на встречу отбора Лиги конференций

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Партизан» – «Сочи» в полуфинале квалификации Лиги конференций сезона-2021/2022.



Ставка: победа «Партизана» за 2.11.



«По первому матчу мне показалось, что «Партизан» приезжал не проиграть или же проиграть с минимальным счётом. Ему удалось забить. Очень глупый мяч «Сочи» пропустил. Думаю, это может аукнуться сочинцам. «Партизан» очень мощно сыграл в чемпионате в эти выходные — забил 4 мяча. «Партизан» чувствует атакующую игру. При поддержке своих болельщиков на прекрасно знакомом, любимом стадионе, думаю, «Партизан» покажет совсем другую игру. Предвижу, что у «Сочи» могут возникнуть большие проблемы. Команда уже давно играет по сложному графику. И несмотря на то, что Нобоа получил небольшой отдых в игре с «Уралом» (вышел только на второй тайм), боюсь, сочинцам может не хватить ни сил, ни опыта.



Думаю, «Партизан» дома выиграет и пройдет дальше. При всём уважении к «Сочи», думаю, действовать надо именно так», — сказал Андронов.