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«Рубин» — «Ракув»: ставка Александра Мостового на матч отбора Лиги конференций

«Рубин» — «Ракув»: ставка Александра Мостового на матч отбора Лиги конференций
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Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч Лиги конференций «Рубин» — «Ракув».

Ставка: ничья за 3.34.

«Рубин» заслуженно получил свою путёвку в новый еврокубковый турнир. Команда порадовала содержательным футболом и заняла четвёртое место. Старт нового турнира принёс татарстанцам три победы – над «Спартаком», «Арсеналом» и «Ахматом».

«Ракув» в минувшем сезоне финишировал в высшей лиге Польши на втором месте. Отрыв от чемпиона составил пять очков. В новом турнире команда из Ченстоховы стартовала с победы в Суперкубке Польши, где в финале обыграла «Легию».

На первом этапе ЛКФ «красно-синие» обыграли «Судуву», только эту победу тяжело назвать лёгкой — успеха поляки добились только в серии пенальти.

Первый поединок команд завершился нулевой ничьей. Эта игра ничем не запомнилась, разве что номерами на футболках игроков «Рубина».

В этой дуэли я считаю фаворитом российский клуб, но гости просто так очки не отдадут. Предположу, что основное время не принесёт победителя и вопрос с выходом в следующий этап будет решён в дополнительное время или в серии пенальти», — сказал Мостовой.

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