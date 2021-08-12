«Рубин» – «Ракув»: прогноз Дениса Наливайко на игру квалификации Лиги конференций

Спортивный комментатор на Setanta Sports и «Телеспорте», специалист по испанскому, итальянскому и английскому футболу Денис Наливайко дал прогноз на матч квалификации 3-го раунда Лиги конференций «Рубин» – «Ракув».
Ставка: «Ракув» забьёт за 1.58.
«Первая игра «Рубина» и «Ракува» запомнилась не счетом 0:0, а ситуацией с формой «Рубина» с отклеивающимися номерами и буквами в фамилиях. В общем, это главный мем прошедшей недели. Счет 0:0 как будто намекает на то, что нужно грузить на тотал меньше 2 или 2,5, но мне кажется, что это ошибка. «Ракув» — это довольно атакующая команда и довольно прессингующая команда.
Например, в последнем туре «Ракув» одержал волевую победу над «Вислой» (2:1). Нужно отметить, что вначале второго тайма, когда «Ракув» проигрывал, команда уже играла в меньшинстве. «Рубин» одержал волевую победу над «Ахматом», но при этом казанцы вырвали победу благодаря полученному численному преимуществу. Ставьте на то, что забьет «Ракув», и болейте за «Рубин», естественно», — сказал Наливайко.
- 12 августа 2021
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
08:34
- 11 августа 2021
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
07:34
-
07:18
- 10 августа 2021
-
23:57
-
23:28
-
20:45
-
20:00
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30