«Рубин» – «Ракув»: прогноз Дениса Наливайко на игру квалификации Лиги конференций

Спортивный комментатор на Setanta Sports и «Телеспорте», специалист по испанскому, итальянскому и английскому футболу Денис Наливайко дал прогноз на матч квалификации 3-го раунда Лиги конференций «Рубин» – «Ракув».



Ставка: «Ракув» забьёт за 1.58.



«Первая игра «Рубина» и «Ракува» запомнилась не счетом 0:0, а ситуацией с формой «Рубина» с отклеивающимися номерами и буквами в фамилиях. В общем, это главный мем прошедшей недели. Счет 0:0 как будто намекает на то, что нужно грузить на тотал меньше 2 или 2,5, но мне кажется, что это ошибка. «Ракув» — это довольно атакующая команда и довольно прессингующая команда.



Например, в последнем туре «Ракув» одержал волевую победу над «Вислой» (2:1). Нужно отметить, что вначале второго тайма, когда «Ракув» проигрывал, команда уже играла в меньшинстве. «Рубин» одержал волевую победу над «Ахматом», но при этом казанцы вырвали победу благодаря полученному численному преимуществу. Ставьте на то, что забьет «Ракув», и болейте за «Рубин», естественно», — сказал Наливайко.