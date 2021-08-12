«Партизан» – «Сочи»: прогноз Ивана Млечного на матч Лиги конференций в Сербии

Известный рэп-исполнитель, баттл-МС, экс-футболист «Зоркого» Иван Млечный дал прогноз на матч 3-го раунда квалификации Лиги конференций «Партизан» – «Сочи».



Ставка: победа «Партизана» за 2.00.



«Ещё одна игра нашего клуба, о которой хочется поговорить, это матч Лиги конференций УЕФА между «Партизаном» и «Сочи».



Сразу хочется отметить, что сочинцам будет достаточно тяжело играть на два фронта. Не такие уж и большие деньги предлагаются за победу в матче, чтобы быть предельно сконцентрированными именно на этом турнире. А при условии, что каким бы по статусу относительно Лиги чемпионов или Лиги Европы этот турнир ни являлся, всё равно топовые команды в этом розыгрыше имеются, и их очень много. Поэтому о каком-то успехе думать уж точно не стоит. Но всё же «Сочи» неплохо показал себя в первом, домашнем матче с «Партизаном». 1:1, пусть и дома, с таким соперником – результат достаточно хороший. Но всё же я очень сомневаюсь в итоговом успехе сочинцев.



Пускай у «Партизана» не смогут сыграть сразу несколько основных игроков, пускай в первом матче они не показали чего-то сверхъестественного, но всё же дома, на домашнем стадионе, мне кажется, они добьются нужного для себя результата. «Сочи» неплох в чемпионате России, но в Европе особо в них не верится, как бы ни старался Федотов построить классную команду. Да и как я уже говорил, вряд ли какие-то глобальные задачи у «Сочи» имеются на этот турнир.



Мой прогноз на эту встречу достаточно прост — победа «Партизана», — сказал Млечный.