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«Партизан» – «Сочи»: прогноз Ивана Млечного на матч Лиги конференций в Сербии

«Партизан» – «Сочи»: прогноз Ивана Млечного на матч Лиги конференций в Сербии
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Известный рэп-исполнитель, баттл-МС, экс-футболист «Зоркого» Иван Млечный дал прогноз на матч 3-го раунда квалификации Лиги конференций «Партизан» – «Сочи».

Ставка: победа «Партизана» за 2.00.

«Ещё одна игра нашего клуба, о которой хочется поговорить, это матч Лиги конференций УЕФА между «Партизаном» и «Сочи».

Сразу хочется отметить, что сочинцам будет достаточно тяжело играть на два фронта. Не такие уж и большие деньги предлагаются за победу в матче, чтобы быть предельно сконцентрированными именно на этом турнире. А при условии, что каким бы по статусу относительно Лиги чемпионов или Лиги Европы этот турнир ни являлся, всё равно топовые команды в этом розыгрыше имеются, и их очень много. Поэтому о каком-то успехе думать уж точно не стоит. Но всё же «Сочи» неплохо показал себя в первом, домашнем матче с «Партизаном». 1:1, пусть и дома, с таким соперником – результат достаточно хороший. Но всё же я очень сомневаюсь в итоговом успехе сочинцев.

Пускай у «Партизана» не смогут сыграть сразу несколько основных игроков, пускай в первом матче они не показали чего-то сверхъестественного, но всё же дома, на домашнем стадионе, мне кажется, они добьются нужного для себя результата. «Сочи» неплох в чемпионате России, но в Европе особо в них не верится, как бы ни старался Федотов построить классную команду. Да и как я уже говорил, вряд ли какие-то глобальные задачи у «Сочи» имеются на этот турнир.

Мой прогноз на эту встречу достаточно прост — победа «Партизана», — сказал Млечный.

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