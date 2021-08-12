«Алашкерт» – «Кайрат»: прогноз Сергея Политевича на матч квалификации Лиги Европы

Бывший защитник «Кайрата» Сергей Политевич дал прогноз на ответный матч третьего раунда квалификации Лиги Европы «Алашкерт» – «Кайрат».



Ставка: ничья за 3.10.



«Алашкерт» — хорошая команда, но больше «Кайрат» оказался не готов к такому футболу от оппонента, чем «Алашкерт» чем-то удивил. Конечно, домашнее поле даст преимущество хозяевам. Всем командам из Казахстана тяжело играется на выезде: все-таки расстояние и часовой пояс другие.



Думаю, очень напряженный матч будет, в котором трудно кому-то отдать решающее преимущество. Жаль, что в еврокубках отменили правило выездного гола, оно мне нравилось, с ним было честнее, скажем так, объективнее.



Мой прогноз на это противостояние: ничья в основное время, а дальше послематчевые пенальти. В следующий раунд должен пройти «Кайрат», — сказал Политевич.