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«Алашкерт» – «Кайрат»: прогноз Сергея Политевича на матч квалификации Лиги Европы

«Алашкерт» – «Кайрат»: прогноз Сергея Политевича на матч квалификации Лиги Европы
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Бывший защитник «Кайрата» Сергей Политевич дал прогноз на ответный матч третьего раунда квалификации Лиги Европы «Алашкерт» – «Кайрат».

Ставка: ничья за 3.10.

«Алашкерт» — хорошая команда, но больше «Кайрат» оказался не готов к такому футболу от оппонента, чем «Алашкерт» чем-то удивил. Конечно, домашнее поле даст преимущество хозяевам. Всем командам из Казахстана тяжело играется на выезде: все-таки расстояние и часовой пояс другие.

Думаю, очень напряженный матч будет, в котором трудно кому-то отдать решающее преимущество. Жаль, что в еврокубках отменили правило выездного гола, оно мне нравилось, с ним было честнее, скажем так, объективнее.

Мой прогноз на это противостояние: ничья в основное время, а дальше послематчевые пенальти. В следующий раунд должен пройти «Кайрат», — сказал Политевич.

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