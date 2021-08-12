«Рубин» – «Ракув»: прогноз Алексея Андронова на матч Лиги конференций в Казани

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Рубин» – «Ракув» в полуфинале квалификации Лиги конференций сезона-2021/2022.



Ставка: победа «Рубина» за 1.98.



«Достаточно приличный результат первой встречи для «Рубина» — ничья 0:0 на выезде. Тем более история с формой нервировала игроков. В какой-то момент, мне кажется, «Рубин» перестал концентрироваться на футболе по ходу той встречи.



Сейчас отменены гостевые голы. Поэтому прямой связи двух матчей между собой не наблюдается.



«Ракув» пока что сыграл три встречи в Лиге конференций, все они закончились с одинаковым счетом 0:0. Ни одного мяча пока не пропустили, но ни одного и не забили. Я думаю, что счетчик пропущенных мячей точно обнулится в Казани. «Рубин» должен играть с позиции силы. У него есть все, чтобы решать исход противостояния в основное время.



«Ракув» сильную игру провел на выходных в Польше. Оставшись в меньшинстве против «Вислы», сумел не просто отыграться с 0:1, а выиграть встречу 2:1. Но я думаю, что команда потратила много сил. Хотя там дали отдых основному вратарю. Я думаю, «Рубин» выиграет эту встречу», — сказал Андронов.