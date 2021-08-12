«Жилина» — «Тобол»: прогноз Марека Зуба на встречу Лиги конференций

Польский тренер Марек Зуб дал прогноз на ответный матч третьего раунда квалификации Лиги конференций УЕФА «Жилина» – «Тобол».



Ставка: победа «Тобола» за 4.50.



«Постоянно слежу за командами, которые тренировал. Смотрел первую встречу этих соперников. «Тобол» должен отыграться, «Жилина» не сильнее, чем «Хайдук». Мне кажется, именно на этом и надо строить стратегию на матч.



В «Тоболе» опытные и хорошие футболисты — это крайне важно в международных соревнованиях. Мокин, Малый, Тошич, постоянно молодой Нургалиев, Мужиков — отличные ребята. Домашнее поле будет на пользу словакам, если «Тобол» позволит. Очень важно как-то убрать этот фактор.



Понятно, поражение 0:1 дома уже даёт базовую задачу: нужно забить минимум два гола. «Жилина» является командой, которая хорошо чувствует себя в переходах, контратаках. Играет прямо и быстро вперёд. Хозяева могут отдать «Тоболу» много места, как «Хайдук» дома, а потом быстро завершать.



Как действовать на выезде «Тоболу»? С хорошей организацией в обороне, спокойствием в игре в середине поля и ожиданием своего момента. Крайне важно и забить первыми, потом молодёжь «Жилины» потеряет голову. Вижу потенциал в угловых – Малый, Сергеев смогут что-то решить в этом компоненте. Дальше в еврокубке, думаю, должен проходить «Тобол». Прогноз: победа гостей», — сказал Зуб.