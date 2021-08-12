«Партизан» — «Сочи»: прогноз Дениса Наливайко на матч Лиги конференций 12 августа

«Спортивный комментатор на Setanta Sports и «Телеспорте», специалист по испанскому, итальянскому и английскому футболу Денис Наливайко дал прогноз на матч квалификации 3-го раунда Лиги конференций «Партизан» – «Сочи».

Ставка: победа «Партизана» за 2.00.



«Давайте на чистоту, я честно не верю в проход «Сочи» дальше. При всём уважении к этой команде. «Партизан» сейчас очень и очень сильный клуб. «Партизан» в четырёх стартовых турах забил четырнадцать мячей. Соперники были не очень сильные, но тем не менее. Команда на хорошем ходу и команда забивает. «Сочи» даже в первой игре забил один гол и то с пенальти Нобоа. Я думаю в этой встрече может повториться нечто подобное.



Можно рискнуть и взять победу «Партизана» с коэффициентом 2,00. Если не хотите рисковать, то логично сделать ставку «обе команды забьют — нет». Я думаю, что «Партизан» забьёт, а вот «Сочи» — вряд ли. Если, конечно, не какой-нибудь штрафной или опять же пенальти», — сказал Наливайко.