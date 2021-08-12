Райлли Опелка — Ллойд Харрис: прогноз Сергея Фомина на игру турнира в Торонто

Профессиональный каппер Сергей Фомин дал прогноз на матч 1/16 финала турнира в Торонто Райлли Опелка — Ллойд Харрис.



Ставка: тай-брейк в матче за 1.80.



«Набирает ход американская серия хардовых турниров. И мы снова обращаем внимание на интересный вариант. Долго не буду тянуть, скажу сразу, что ставка на тай-брейк за такой коэффициент (выше 1.50) в матче Опелки и Харриса точно имеет свою перспективу, так называемую валуйность — или окупаемость на дистанции.



Правда, два предыдущих своих матча оба провели без тай-брейков, но в целом по сезону до 13-го гейма в сетах доходят часто. Особенно это касается Опелки. Покрытие в Канаде подходящее для такой ставки. Не сказать, что это супернадёжный вариант, но, повторюсь, на дистанции он приносит свои дивиденды», — сказал Фомин.