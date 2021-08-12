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Райлли Опелка — Ллойд Харрис: прогноз Сергея Фомина на игру турнира в Торонто

Райлли Опелка — Ллойд Харрис: прогноз Сергея Фомина на игру турнира в Торонто
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Профессиональный каппер Сергей Фомин дал прогноз на матч 1/16 финала турнира в Торонто Райлли ОпелкаЛлойд Харрис.

Ставка: тай-брейк в матче за 1.80.

«Набирает ход американская серия хардовых турниров. И мы снова обращаем внимание на интересный вариант. Долго не буду тянуть, скажу сразу, что ставка на тай-брейк за такой коэффициент (выше 1.50) в матче Опелки и Харриса точно имеет свою перспективу, так называемую валуйность — или окупаемость на дистанции.

Правда, два предыдущих своих матча оба провели без тай-брейков, но в целом по сезону до 13-го гейма в сетах доходят часто. Особенно это касается Опелки. Покрытие в Канаде подходящее для такой ставки. Не сказать, что это супернадёжный вариант, но, повторюсь, на дистанции он приносит свои дивиденды», — сказал Фомин.

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