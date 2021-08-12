«Рубин» – «Ракув»: прогноз Эдуарда Мора на матч отборочного раунда Лиги конференций

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч «Рубин» – «Ракув».



Ставка: победа «Рубина» за 1.88.



«Ответный матч Лиги конференций. Как мы знаем, правило выездного гола отменили. И это для «Рубина» очень хорошо. Команде можно не переживать, так как первую игру на выезде сыграли 0:0. Это была тяжелая игра в плохих погодных условиях. У футболистов «Рубина» номера с фамилиями отклеивались от футболок. Это не может не сказаться на настроении. Команды на поле больше мучились, а не играли в футбол.



«Рубин» по составу гораздо сильнее, чем «Ракув». В польском клубе собраны отнюдь не сильные футболисты. Думаю, казанцы дома должны доказать, что они сильнее. Счет 0:0 в первом матче не должен вводить в заблуждение, так как «Рубин» значительно лучше.

У команды 3 победы в 3 (пусть и сложных) матчах. Когда надо, команда умеет забивать и умеет прибавлять.



Я вообще не сомневаюсь в победе «Рубина». Даже рекомендовал бы брать его победу с форой. А сам дам прогноз на чистую победу хозяев, коэффициент довольно большой. И не вижу причин, по которым это не произойдет. «Рубин» сыграет раскрепощенно и уверенно выиграет», — сказал Мор.