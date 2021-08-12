«Рубин» – «Ракув»: бесплатная ставка 1000 рублей к матчу Лиги конференций
Поделиться
Сегодня, 12 августа, казанский «Рубин» в 3-м отборочном раунде Лиги конференций сыграет с польским клубом «Ракув». Начало матча — в 19:00 мск. Ты можешь получить бесплатную ставку в размере 1000 рублей в Bettery!
Получить бонус — easy! Выполни два простых условия:
— скачай приложение Bettery;
— зарегистрируйся.
После завершения всех процедур Bettery подарит тебе бесплатную ставку 1000 рублей. Выигрывать — easy!
Комментарии
- 12 августа 2021
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
08:34
- 11 августа 2021
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
07:34
-
07:18
- 10 августа 2021
-
23:57
-
23:28
-
20:45
-
20:00
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:30
Партнерский контент