«Рубин» – «Ракув»: бесплатная ставка 1000 рублей к матчу Лиги конференций

Сегодня, 12 августа, казанский «Рубин» в 3-м отборочном раунде Лиги конференций сыграет с польским клубом «Ракув». Начало матча — в 19:00 мск. Ты можешь получить бесплатную ставку в размере 1000 рублей в Bettery!



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