«Партизан» — «Сочи»: результат матча, какой счёт, как сыграли, кто победил

В матче 3-го квалификационного раунда Лиги конференций футбольный клуб «Сочи» проиграл «Партизану». Ответный матч 3-го квалификационного раунда проходил на стадионе «Партизан» в Белграде и завершился победой «Партизана» (2:2, 4:2 — по пенальти).



На 33-й минуте мяч выкатился к вратарской после скидки Цаллагова, а Терехов пробил в касание в ближний нижний угол. Затем защитник сочинцев Барач проиграл Марковичу единоборство на фланге, это обернулось прострелом во вратарскую. Мяч отскочил от Джанаева и выкатился в центр штрафной, а Йойич переправил его в сетку.



На 76-й минуте Нобоа и Цаллагов диагональными передачами доставили мяч на левую сторону штрафной, Юсупов прострелил во вратарскую, а Терехов замкнул в касание прострел. На 90-й минуте Терзич с углового закрутил на ближний угол вратарской, Шчекич опередил выдернувшегося на выход Джанаева и головой подсёк мяч, который влетел в сетк после рикошета от дальней штанги.



В серии пенальти сильнее оказался футбольный клуб «Партизан».

Ставки на ничью в основное время принимались с коэффициентом 3.35: выигрыш с 1000 рублей составил бы 3350 рублей. Успех «Партизана» оценивался в 2.00, успех «Сочи» — в 4.65.

На тотал больше 2.5 гола давали 2.37, на тотал больше 3.5 гола — 4.40, на «обе забьют» — 2.15, на гол в каждом тайме — 1.90. Серия пенальти шла за 6.00, точный счёт 2:2 — за 17.50, проход «Партизана» — за 1.50.