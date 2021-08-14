Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Спартак» — «Урал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Спартак» — «Урал»: смотреть онлайн, прямой эфир матча РПЛ, какой канал покажет

«Спартак» — «Урал»: смотреть онлайн, прямой эфир матча РПЛ, какой канал покажет
Комментарии

14 августа состоится матч четвёртого тура чемпионата России «Спартак» — «Урал». Начало игры — в 17:30 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер».

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.44. Успех екатеринбуржцев оценён экспертами в 8.50. А ставки на ничью принимаются за 4.90.

Букмекеры считают, что матч третьего тура РПЛ «Спартак» — «Урал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.80, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.12. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.09. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.78.

Поставить на «обе забьют» можно за 1.99, на пенальти — за 2.30.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021