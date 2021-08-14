«Спартак» — «Урал»: смотреть онлайн, прямой эфир матча РПЛ, какой канал покажет
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14 августа состоится матч четвёртого тура чемпионата России «Спартак» — «Урал». Начало игры — в 17:30 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер».
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.44. Успех екатеринбуржцев оценён экспертами в 8.50. А ставки на ничью принимаются за 4.90.
Букмекеры считают, что матч третьего тура РПЛ «Спартак» — «Урал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.80, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.12. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.09. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.78.
Поставить на «обе забьют» можно за 1.99, на пенальти — за 2.30.
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