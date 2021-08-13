«Боруссия» М — «Бавария»: прогноз Романа Нагучева на матч Бундеслиги

Известный спортивный журналист, комментатор и ведущий «Матч ТВ» Роман Нагучев дал прогноз на матч 1-го тура Бундеслиги сезона-2021/2022 «Боруссия» Мёнхенгладбах — «Бавария».



Ставка: победа «Боруссии» с форой (+1) за 2.09.



«Боруссия» Мёнхенгладбах — «Бавария» — матч, которым начинается новый сезон в Бундеслиге.



Я с нетерпением жду этой игры, потому что она проходит в Мёнхенгладбахе, где у «Баварии» традиционно бывают проблемы. К тому же «Бавария» под руководством Нагельсмана – большая загадка. По идее, с набором качеств этого тренера и набором игроков, которые у него есть, это должна быть суперкоманда.



«Гладбах» тоже сменил тренера, тоже непонятно, что придумает Ади Хюттер. Как-то раз он уже начинал сезон матчем с «Баварией», в котором проиграл 0:5 в Суперкубке Германии, а потом ещё раз «Бавария» разгромила его команду в чемпионате. Правда, были и другие варианты, когда Хюттер выигрывал у «Баварии» 5:1, поэтому странно думать, что «Бавария» — абсолютный фаворит.



«Бавария» в Мёнхенгладбахе всегда испытывает трудности, в её составе много игроков, которые выступали на чемпионате Европы, а это налагает дополнительную нагрузку на игрока, который входит в сезон. Все те, кто принимает участие в крупных турнирах, испытывают трудности со входом в сезон и разогреваются только ближе к октябрю-ноябрю. Я думаю, что нужно поставить на плюсовую фору «Боруссии». Мне вообще кажется, что «Гладбах» не проиграет, но фора (+1) вполне подходит», — сказал Нагучев.