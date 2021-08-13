«Брентфорд» — «Арсенал»: прогноз Дениса Казанского на игру АПЛ

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский сделал прогноз на матч «Брентфорд» — «Арсенал».



Ставка: «Брентфорд» не проиграет за 4.30.



«Начнём с проблем, которые есть у «канониров». Они провели хорошую работу, подписав Бена Уайта. Но пока сложно представить, как эта команда будет играть в линии полузащиты. Потому что концовка сезона была довольно яркой благодаря Мартину Эдегору и в какой-то степени — Дани Себальосу. Но в любом случае их мы теперь не увидим. И как будет выстраивать среднюю линию Микель Артета, сложно представить. Скорее всего, мы увидим Эльнени, Роу, Пепе и Обамеянга — атака довольно летучая. Но вскрывать насыщенную оборону на поле соперника будет очень сложно.



Ну а здесь ещё и «Брентфорд», который уверенно себя чувствует в межсезонье. 3 победы и ничья, ещё и свежая победа над «Валенсией». К тому же есть статистика, по которой «Брентфорд» не проигрывает аж с начала февраля. Да, в другом турнире, но всё же.



Считаю, «Брентфорд» в мощной форме, чтобы в первый же день всех удивить. Я бы сыграл на то, что хозяева не проиграют. Всё-таки класс «Арсенала» гораздо серьёзнее. Понятно, что поражение лондонцев будет выглядеть как сенсация. А вот ничья будет не так уж удивительна.



«Брентфорд» не проиграет в матче-открытии», — сказал Казанский.