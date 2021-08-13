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«Боруссия» М — «Бавария»: прогноз Ивана Млечного на игру 1-го тура Бундеслиги

«Боруссия» М — «Бавария»: прогноз Ивана Млечного на игру 1-го тура Бундеслиги
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Известный рэп-исполнитель, баттл-МС, экс-футболист «Зоркого» Иван Млечный дал прогноз на матч 1-го тура Бундеслиги «Боруссия» Мёнхенгладбах — «Бавария».

Ставка: победа «Баварии» с форой (-1) за 1.91.

«Наконец-то начинаются европейские чемпионаты. Предлагаю вам поговорить о стартовом матче чемпионата Германии между «Боруссией» из Мёнхенгладбаха и мюнхенской «Баварией».

Все мы помним, как во второй части сезона штормило «Боруссию». Старый главный тренер команды, Марко Розе, просто мучил коллектив своим нахождением в команде при условии, что уже был подписан контракт с другой «Боруссией» из Дортмунда. Сейчас команду возглавил новый тренер, австриец Ади Хюттер. На данном этапе каких-то значимых перестановок или трансферов мы не наблюдаем, поэтому чудес от «Боруссии» ждать не приходится. Плюс мы видели, как они сыграли в Кубке Германии с «Кайзерслаутерном» из третьей по счёту немецкой лиги со скромным счётом 1:0. И, если честно, не показав ничего.

«Бавария» же, она и с Нагельсманом «Бавария». Этот матч станет дебютным для нового тренера, и нет сомнений, что команда будет заряжена по полной. Всё-таки и новый тренер, и старт нового сезона, поэтому силы беречь уж точно никто не будет. Конечно, если взглянуть на статистику, то можно увидеть, что совсем недавно команды проводили товарищеский матч, в котором «Боруссия» взяла верх со счётом 2:0. Но эта игра была товарищеской, да и составы там были, мягко говоря, экспериментальные. Плюс достаточное количество потерь у «Боруссии», Эмболо, Закарии и так далее.

Относительно этого матча не сомневаюсь в победе «Баварии». Мой прогноз на эту встречу: победа «Баварии» с форой (-1)», — сказал Млечный.

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