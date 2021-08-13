Вячеслав Дацик — Даниял Эльбаев: прогноз Вадима Тихомирова на бой 13 августа

Автор сайта Matchtv.ru, комментатор UFC.tv Вадим Тихомиров дал прогноз на бой Вячеслав Дацик — Даниял Эльбаев в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ».



Ставка: победа Эльбаева за 2.30.



«Мохаммед Али против Джорджа Формана, Рой Джонс против Антонио Тарвера, Флойд Мейвезер против Менни Пакьяо, Владимир Кличко против Энтони Джошуа и ещё Вячеслав Дацик против Данияла Эльбаева — что объединяет все эти бои? На каждый из них трудно дать прогноз. Но если бы мы занимались лёгкими делами, то запускали бы корабли в космос, а вот прогнозировать боксёрские поединки — дело действительно непростое.



На Эльбаева довольно высокий коэффициент, он андердог в этом бою. Но я вспомнил последние бои Дацика и попытался понять, что в нёем есть угрожающего. Дацику 40 лет, он с трудом нокаутировал Тайсона Дижона в предпоследнем поединке и довёл дело до решения судей в прошлом поединке. Дацик проигрывал нокаутом и до попадания в места не столь отдалённые и после них, когда пробовал драться в Петербурге.



Даниялу Эльбаеву 24 года, он молодой парень с Кавказа, который ронял людей в кулачных боях и в ММА, имеет неплохой боевой опыт.



Мне кажется, что Дацику будет очень тяжело в этом поединке, хоть он и пройдёт по правилам бокса. Я бы всем советовал присмотреться к победе Эльбаева», — сказал Тихомиров.