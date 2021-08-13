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«Боруссия» М — «Бавария»: прогноз Дмитрия Симонова на матч 1-го тура чемпионата Германии

«Боруссия» М — «Бавария»: прогноз Дмитрия Симонова на матч 1-го тура чемпионата Германии
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Известный спортивный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч 1-го тура Бундеслиги сезона-2021/2022 «Боруссия» Мёнхенгладбах — «Бавария».

Ставка: ничья за 4.50.

«Прогнозы на стартовые туры всегда наиболее сложные, потому что мы мало знаем о командах. Особенно в ситуации, когда сменился тренер — как в «Баварии», где Нагельсманн сменил Флика, или «Боруссии», которую вместо Розе возглавил Хюттер. Пока мы толком не понимаем, как будут играть команды с новыми тренерами. Хотя по составу мюнхенцы, ясное дело, по традиции являются фаворитом турнира и каждого отдельного матча.

В прошлом сезоне «Бавария» проиграла «Боруссии» в гостях (2:3), а у Нагельсманна плохой баланс встреч с Хюттером — -4=2-1. В прошлом сезоне «Лейпциг» Нагельсманна уступил «Боруссии» М на выезде 0:1 и дважды сыграл вничью с «Айнтрахтом» Хюттера (1:1). Смущает и тот факт, что в четырёх товарищеских матчах «Бавария» этим летом набрала лишь одно очко (!), пропускала не меньше двух мячей и проиграла в том числе «Боруссии» (0:2). Понятно, что контрольные игры не всегда показательны и часть матчей гранд провёл резервным составом. Тем не менее, для клуба уровня «Баварии» такие результаты выглядят непривычными.

В общем, всё говорит о том, что «Баварию» ждёт очень тяжёлая игра и непростой старт сезона с перспективным, но всё же очень молодым тренером, которому придётся самоутверждаться на фоне баварских звёзд. Предположу, что игра завершится вничью», — сказал Симонов.

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