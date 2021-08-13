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«Брентфорд» — «Арсенал»: ставка Романа Павлюченко на игру 1-го тура АПЛ

«Брентфорд» — «Арсенал»: ставка Романа Павлюченко на игру 1-го тура АПЛ
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Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко сделал прогноз на матч чемпионата Англии «Брентфорд» — «Арсенал».

Ставка: победа «Арсенала» за 1.90.

«Пчёлы» победили «Суонси» со счетом 2:0 и пробились в элитный дивизион, хотя по итогам регулярного первенства заняли лишь третью позицию. В межсезонье они проиграли только один поединок. Команда после выхода из Чемпионшипа смогла сохранить своих ключевых игроков.

На мой взгляд, команде потребуется время для того, чтобы освоиться в АПЛ. Тем более никаких опытных игроков в трансферное окно не пришло и коллектив считается главным аутсайдером лиги.

«Канониры» провели великолепную концовку предыдущего сезона, правда расположились лишь на восьмой строчке, уступив один балл месту в еврокубках. Справедливости ради, перед самым стартом турнира они уступили принципиальному противнику «Тоттенхэму» со счётом 0:1.

По моему мнению, класс гостей намного выше и опыта у них больше, так что сегодня они фавориты. Пора бы возвращаться в борьбу за четверку сильнейших, поэтому с первых турах они постараются набрать максимум», — сказал Павлюченко.

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