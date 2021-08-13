«Боруссия» М — «Бавария»: ставка Максима Калиниченко на матч чемпионата Германии

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сделал ставку на матч немецкой Бундеслиги «Боруссия» Мёнхенгладбах – «Бавария».
Ставка: победа «Баварии» и обе забьют за 2.43.
«Стартует новый сезон немецкой Бундеслиги. В ее первом туре нас сразу же ждет интересное противостояние – действующий чемпион, «Бавария», приедет в гости к гладбахской «Боруссии».
Интересно, как пойдет игра у мюнхенцев с новым тренером Юлианом Нагельсманом. Товарищеские и контрольные матчи этот клуб провел не так радужно. Начала «Бавария» предсезонку и вовсе без побед. Сейчас же сезон уже стартует. Тут ставки немного другие.
Однако и стартует «Бавария» с игры с не самым легким соперником. Гладбахская «Боруссия» еще в прошлом сезоне доказала, что она очень сбалансированная и отточенная команда.
Это только старт сезона. Многие клубы еще «не встали на рельсы» и не находятся в своей боевой форме. Соперники могут находиться в разных кондициях. У «Баварии» так и вовсе почти весь основной состав играл в международных турнирах этим летом.
Тут есть нюансы и определенные проблемы у обеих команд. Предположу, что их игра будет опасной и атакующей. Бундеслига вообще весьма забивной чемпионат. А здесь встречаются две команды, которые любят играть с позиции силы и атаки.
Поэтому в этом матче предложу поставить на то, что обе команды забьют. Но чемпиону я все-таки тоже отдам предпочтение. Плюсом предложу заключить пари на то, что «Бавария» все-таки победит», — сказал Калиниченко.
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