«Ростов» — ЦСКА: онлайн-трансляция матча РПЛ, когда начало 14.08.2021, какой телеканал
Поделиться
14 августа состоится матч четвёртого тура чемпионата России «Ростов» — ЦСКА. Начало игры — в 20:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер».
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.34. Успех ростовчан оценён экспертами в 3.40. А ставки на ничью принимаются за 3.56.
Букмекеры считают, что матч третьего тура РПЛ «Ростов» — ЦСКА не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.19, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.83. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.44. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.28.
Поставить на «обе забьют» можно за 1.88, на пенальти — за 2.35.
Комментарии
- 14 августа 2021
-
14:45
-
14:15
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:15
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
10:45
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:00
-
08:45
-
08:00
- 13 августа 2021
-
21:45
-
21:00
-
20:00
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:00
-
01:04
Партнерский контент