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«Спартак» – «Урал»: прогноз Максима Калиниченко на матч чемпионата России по футболу

«Спартак» – «Урал»: прогноз Максима Калиниченко на матч чемпионата России по футболу
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Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Спартак» – «Урал».

Ставка: «Спартак» не проиграет + обе забьют за 2.24.

"«Урал» недавно поменял тренера, Шалимов вступает на новое рабочее место. «Спартак», конечно, выглядит грозным соперником для «Урала», по вывеске матча. Однако, по существу, сейчас красно-белые непредсказуемы. Вещи, которые происходят с московской командой, нормальными назвать трудно. Так что у уральской команды есть определённые шансы.

«Урал», в принципе, имеет неплохую обойму игроков. Я считаю, что ему в начале этого сезона немного не повезло. Небольшая встряска может пойти на пользу уральцам.

В этом матче трудно что-то прогнозировать. Тяжело гадать, как сыграет «Спартак» — когда он наконец-то выстрелит и будет показывать тот футбол, который подопечные Витории показывали на предсезонке. Москвичи играть умеют, они уже показывали свой уровень. Есть у красно-белых проблемы эмоционального характера, также несколько важных игроков сидят в лазарете.

Я думаю, что «Урал» всё-таки не та команда, которую стоит опасаться в игровом плане. Нужно «Спартаку» только настроиться правильно. Потому что, по идее, в любом состоянии команда Витории должна обыгрывать уральцев.

Моя ставка – обе команды забьют. Оборона «Спартака» не в самом лучшем состоянии находится, «мягко говоря». Но также поверю в силы красно-белых. Плюсом к первой ставке предложу заключить пари на то, что «Спартак» не проиграет".

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