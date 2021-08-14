«Челси» — «Кристал Пэлас»: прогноз Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч чемпионата Англии «Челси» — «Кристал Пэлас».



Ставка: победа «Челси» с форой (-1.5) за 1.93.

«В предыдущем розыгрыше АПЛ синие расположились на четвертой строчке. «Аристократы» после победы в Лиге чемпионов стали ещё и обладателями Суперкубка УЕФА, переиграв «Вильярреал» по пенальти. Предсезонную подготовку они прошли великолепно. Защитник Томори покинул коллектив в трансферное окно.



На мой взгляд, хозяева поля гораздо привлекательнее. У команды отлично построена игра, которая принесла трофеи в предыдущем сезоне, да и теперь было бы неплохо зарубиться за высокие места.



«Стекольщики» плохо провели концовку чемпионата, однако запаса очков было достаточно для итоговой позиции в середине турнирной таблицы. Пусть и во время предсезонной подготовки не было серьеёных оппонентов, но результаты положительные — поражения практически удалось избежать.



По моему мнению, шансов у гостей практически нет. Соперник намного опытнее и мастеровитее, тут превосходство абсолютно во всех линиях. К тому же кадровые возможности сильно различаются».