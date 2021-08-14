«Норвич» — «Ливерпуль»: прогноз Романа Павлюченко на матч чемпионата Англии

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч чемпионата Англии «Норвич» — «Ливерпуль».
Ставка: победа «Ливерпуля» с форой (-1.5) за 1.94.
«Канарейки» провели предыдущий год в Чемпионшипе, но смогли завоевать путёвку в элитный дивизион. В предсезонке они всех разносили, правда, с «Ньюкаслом» (0:3) не справились. В межсезонье клуб решил слегка обновить состав и приобрёл несколько перспективных футболистов.
Думаю, что команда окажется не готова к стартовому туру. Новичкам потребуется время, чтобы влиться в коллектив и быть готовым к новым скоростям АПЛ. Всё-таки уровни элитного дивизиона и Чемпионшипа различаются.
«Красные» пребывали не в лучшем состоянии в прошлом розыгрыше. Тем не менее мощный финишный рывок позволил скрасить впечатление и подняться на третье место в итоге. Под конец летних сборов дружина Юргена Клоппа прибавила и закончила с победой над «Осасуной» (3:1).
На мой взгляд, между командами огромная разница в подборе исполнителей и у «Ливерпуля» большое преимущество. Если команда настроена бороться за чемпионство, то постарается с первого тура заявить о своих амбициях».
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