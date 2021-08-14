«Манчестер Юнайтед» – «Лидс»: прогноз Артура Петросьяна на матч чемпионата Англии
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Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 1-го тура АПЛ сезона-2021/2022 «Манчестер Юнайтед» – «Лидс».
Ставка: обе забьют за 1.70.
«Приход Санчо и Варана — это, конечно, здорово, но проблема опорной зоны до сих пор не решается. А это, думаю, необходимо для того, чтобы сделать качественный прорыв. В любом случае наверняка «МЮ» понадобится время, чтобы вкатиться в сезон – Погба с Санчо, например, присоединились к команде после летних каникул только на этой неделе, а Варан ещё не провёл ни одной тренировки.
У «Лидса» подобных проблем явно меньше. Думаю, йоркширцы попытаются провести максимально ударно стартовый матч нового сезона. Возможности у чужих ворот у них наверняка будут и, скорее всего, в немаленьком количестве».
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