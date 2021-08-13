«ПСЖ» — «Страсбург»: прогноз Евгения Кузьмича на матч чемпионата Франции 14 августа

Профессиональный гандикапер Евгений Кузьмич дал прогноз на матч 2-го тура Лиги 1 «ПСЖ» — «Страсбург», который состоится 14 августа.



Ставка: победа «ПСЖ» с форой (-1.5) за 1.81.

«Хозяева постепенно входят в сезон, добавляя основных игроков в тренировочный процесс, которые присоединились к команде чуть позже остальных. Команда достаточно хорошо выглядела в победном матче с «Труа», дальше видится только улучшение и усиление игры.



«Страсбург» же очень невнятно провёл свой первый матч с «Анже», проиграв на своём стадионе 0:2. По итогам первого тура не видно, что может противопоставить «Страсбург» своему сопернику хотя бы для того, чтобы уйти от разгрома.



Считаю, что «ПСЖ» сделал вывод с прошлого сезона, и теперь команда мотивирована с первого тура добывать очки и создавать задел перед весенней частью европейского турнира».