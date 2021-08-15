«Барселона» — «Реал Сосьедад»: ставка Александра Вишневского с коэффициентом 4.14

Журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 1-го тура Примеры сезона-2021/2022 «Барселона» — «Реал Сосьедад».



Ставка: ничья за 4.14.

«Даже если запомнить, что Месси уже не будет в «Барселоне», то выпали сразу три нападающих. Это очень серьёзные проблемы. Это осложняет перспективы «Барселоны» хорошо начать сезон против такого сильного и могучего соперника, как «Реал Сосьедад».



Не удивительно, что коэффициент на победу «Барселоны» большой — 1.76. Пользоваться им я не буду, так как у меня нет уверенности в том, что «Барселона» Рональда Кумана сможет уверенно начать сезон. Тем более, что под вопросом участие де Йонга.



«Реал Сосьедад» часто удачно играет с «Барсой». Команда сейчас на ходу, недавно выиграла финал Кубка Короля. Единственное, что осложняет задачу для «Реала Сосьедад» — это большое количество сборников, которые играли на Олимпиаде и только вернулись. Не будет им хватать сыгранности с партнёрами.



У «Барселоны» также несколько футболистов играли на Олимпиаде, в том числе и Педри, который побил рекорд по проведённым матчам в одном сезоне. Возможно, ему не будет хватать свежести в новом сезоне.



Почему бы не поставить на ничейку. Коэффициент 4.14. Понимаю, что ставка рискованная, но у меня пока удачная серия. Веры в нынешнюю «Барсу» у меня не очень много, поэтому игра может стоить свеч».