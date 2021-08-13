«Челси» — «Кристал Пэлас»: прогноз Тимура Журавеля на матч чемпионата Англии 14 августа

Комментатор Тимур Журавель дал прогноз на матч 1-го тура АПЛ сезона-2021/2022 «Челси» – «Кристал Пэлас», который состоится 14 августа.



Ставка: победа «Челси» всухую за 1.82.

«Кристал Пэлас» сменил тренера – теперь Патрик Виейра возглавляет эту команду. В предсезонных товарищеских матчах они были достаточно хороши – в 5 из 6 игр «Кристал Пэлас» забивал. Исполнители впереди те же – Заа и Бентеке. Они могут быстро переходить из обороны в атаку и в позиционке что-то показать. Думаю, у Виейры будет интересная команда.



В то же время мы видели Суперкубок «Челси» с «Вильярреалом», где даже без половины основного состава «Челси» смотрелся внушительно. Тухель строит настоящую машину – хороший прессинг, контроль мяча отличный, моменты создают. Мне кажется, что «Челси» в этот сезон вступает едва ли не главным фаворитом АПЛ.



Для меня «Челси» — фаворит этой встречи, но поскольку коэффициент на победу «Челси» небольшой, то давайте сыграем чуть более рискованно. Я бы посоветовал вам поставить на сухую победу «Челси». Думаю, что Бентеке и Заа в первом официальном матче растеряются. Тухель дольше работает со своей командой, имеет больший запас класса и мастерства, который он спокойно реализует».