«Локомотив» — «Зенит»: эксперты назвали фаворита центрального матча 4-го тура РПЛ

15 августа состоится матч четвёртого тура чемпионата России «Локомотив» — «Зенит». Начало игры — в 17:30 мск. В прямом эфире встречу покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер».
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу петербуржцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.88. Успех москвичей оценён экспертами в 4.90. А ставки на ничью принимаются за 3.74.
Букмекеры считают, что матч третьего тура РПЛ «Локомотив» — «Зенит» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.87, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.13. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.46. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.15.
Поставить на «обе забьют» можно за 1.70, на пенальти — за 2.35, на удаление — за 3.00.
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