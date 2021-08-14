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«МЮ» — «Лидс»: беспроигрышная ставка 1000 рублей к матчу 1-го тура АПЛ

«МЮ» — «Лидс»: беспроигрышная ставка 1000 рублей к матчу 1-го тура АПЛ
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Сегодня, 14 августа, в 14:30 по московскому времени начнётся матч 1-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Лидс». У вас есть шанс получить беспроигрышное пари 1000 рублей от букмекерской компании «Фонбет» для новых игроков!

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3. Получи беспроигрышное пари 1000 рублей к матчу «МЮ» — «Лидс».

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