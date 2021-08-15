«Тоттенхэм» — «Манчестер Сити»: бесплатная ставка 1000 рублей к матчу АПЛ

Сегодня, 15 августа, в игре 1-го тура АПЛ сыграют «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити». Начало матча — в 18:30 мск. Ты можешь получить бесплатную ставку в размере 1000 рублей в Bettery!



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