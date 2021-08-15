«Барселона» — «Реал Сосьедад»: беспроигрышная ставка 1000 рублей к матчу Примеры
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Сегодня, 15 августа, в 21:00 по московскому времени начнётся матч 1-го тура испанской Примеры «Барселона» — «Реал Сосьедад». У вас есть шанс получить беспроигрышное пари 1000 рублей от букмекерской компании «Фонбет» для новых игроков!
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3. Получи беспроигрышное пари 1000 рублей к матчу «Барселона» — «Реал Сосьедад».
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