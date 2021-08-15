Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Локомотив» — «Зенит». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Барселона» — «Реал Сосьедад»: беспроигрышная ставка 1000 рублей к матчу Примеры

«Барселона» — «Реал Сосьедад»: беспроигрышная ставка 1000 рублей к матчу Примеры
Комментарии

Сегодня, 15 августа, в 21:00 по московскому времени начнётся матч 1-го тура испанской Примеры «Барселона» — «Реал Сосьедад». У вас есть шанс получить беспроигрышное пари 1000 рублей от букмекерской компании «Фонбет» для новых игроков!

Забери свой бонус в три простых шага:

1. Зарегистрируйся с промокодом NEW.

2. Пройди полную идентификацию.

3. Получи беспроигрышное пари 1000 рублей к матчу «Барселона» — «Реал Сосьедад».

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021